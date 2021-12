Exodata : des services sans frontière

Ingénieur en informatique, diplômé d'HEC Paris (executive MBA), Maxime de Tourtier a plus de 20 ans d'exercice professionnel à son actif quand il prend la direction générale d'Exodata :

« Cette entreprise a été créée avec l'ambition première de proposer des services autour de l'hébergement d'applications critiques et de systèmes d'information sur cloud privé, public ou hybride. Par le biais de croissances organiques et externes successives, nous avons progressivement construit une offre capable de répondre à la majeure partie des problématiques informatiques des entreprises. »

Grâce au développement d'outils et de services ultraperformants, Exodata a enregistré un développement fulgurant. Comme le souligne Maxime de Tourtier, « l'entreprise intervient à différents niveaux ». Le premier concerne la dimension organisationnelle. « Nous apportons à nos clients du conseil en stratégie de leur système d'information. Nous les accompagnons sur les projets et les process jusqu'à leur mise en œuvre. ».Deuxième volet d'intervention : « le développement de logiciels et d'applications sur mesure, avec des paramétrages personnalisés des produits et des outils d'exploitation de la donnée. C'est ce que nous appelons la “BI”, la business intelligence, ou l'informatique décisionnelle, qui livre aux clients des tableaux de bord et de la donnée opérationnelle ». Exodata met, par ailleurs, à disposition des infrastructures, c'est-à-dire « des serveurs informatiques répartis dans 10 lieux d'hébergement disséminés sur la planète, de Moscou, à Montréal, à Singapour... ».

Exodata est aujourd'hui le seul acteur du secteur à proposer le “Follow The Sun”. La plupart des 80 collaborateurs de l'entreprise intervient en effet, hors de la métropole : Le service de maintien des systèmes en condition opérationnelle est effectué par nos équipes techniques basées à La Réunion, aux Antilles et en Nouvelle Calédonie, sur l'ensemble des fuseaux horaires pour pouvoir intervenir 24h sur 24. »

Le Medef Seine-et-Marne a suivi de près le développement exemplaire d'Exodata. Comme le précise Maxime de Tourtier, « Quand je suis arrivé en Seine-et-Marne, je souhaitais vraiment pouvoir partager avec des pairs, échanger sur des problématiques d'entrepreneurs et réfléchir avec eux. Je me suis très vite rapproché du Medef Seine-et-Marne, dont j'apprécie à la fois la dynamique et le programme d'activités. »