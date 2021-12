Exigences sanitaires : Comment le Département organise la reprise des chantiers

A Fontainebleau, de nouvelles procédures sanitaires sont expérimentées dans le cadre de la réouverture progressive du chantier du collège Lucien Cézard. Le plan d'installation de chantier de l'Etablissement a été revu.

Ainsi, les accès et la base vie ont été modifiés pour limiter les contacts physiques. Toute personne entrant sur le chantier doit remplir un questionnaire santé et une relève systématique de la température est effectuée. Des quarts d'heure « sécurité » sont mis en place tous les jours pour rappeler les gestes barrières et les recommandations spécifiques du chantier.

Par ailleurs, un référent Covid-19 a été nommé. Il est chargé de la mise en œuvre des consignes. Il veille au respect des circuits, aux horaires pour la pause déjeuner, au nettoyage régulier des installations de chantier, etc.

Le CISSCT (le Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail) s'était réuni le lundi 4 mai pour émettre un avis favorable à l'ouverture du chantier du collège Lucien Cézard. Le Département précise toutefois que la reprise des travaux est progressive, car la base vie ne peut pas accueillir un effectif supérieur à 16 compagnons. En outre, les filières d'approvisionnement ne sont pas encore toutes opérationnelles.