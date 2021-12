Exco : lancement de la plateforme Nouvelles Terres pour faciliter la reprise

Afin d'agir pour la relance économique et mieux appréhender l'avenir, Exco lance sa plateforme Nouvelles Terres, de partage, de rencontres et d'échanges à destination des filières et des territoires. Ce dispositif concret aide chaque participant à relever efficacement les défis liés à la reprise, dans de nombreux aspects : le digital, l'écologie, le bien-être salarié, le rôle et le sens des entreprises, les alliances, l'innovation etc.

Initiative Nouvelles Terres

Animée par Exco, cette plateforme humaine et digitale rassemblent des communautés d'entrepreneurs, que ce soit par secteurs ou par zone géographique, autour d'experts et de consultants qui œuvrent au plus proche des territoires et des entreprises.

Avec Nouvelles Terres, les entrepreneurs bénéficient d'un cadre de réflexion, de l'animation et de la synthèse de réunions dans des formats courts et intenses, où les chefs d'entreprise sont invités à témoigner et à partager tant leurs difficultés que leurs solutions. Il s'agit de « sprint » d'une à deux semaines au cours duquel sera déterminé un plan de rebond, détaillant les différentes actions à mettre en oeuvre, qu'il s'agisse d'actions de relocalisation, d'innovation, d'alliance, de communication ou encore d'attractivité

« A terme c'est un référentiel d'actions inter-métiers-filières-territoires issu d'observations, de réflexions et d'actions que nous souhaitons mettre en place. », précise Franck Parker, directeur général d'Exco.

Expérimentation en cours

Le dispositif a récemment été lancé dans le secteur de l'hôtellerie, des cafés et restaurants : dix entrepreneurs, de différentes régions, collaborent pour répondre aux enjeux de cette profession, dans un esprit d'entraide.

Nouvelles Terres s'adapte à l'ampleur et à l'urgence de la crise économique se décline tant par secteur, par métiers que par territoires, dans une démarche complémentaires avec les nombreuses initiatives prises par les institutions.

Si les « sprint » ouvrent la voie à une réflexion sur la reprise, elle l'ouvre aussi sur la réinvention de business models aujourd'hui dépassés. Il s'agira d'étudier les circuits d'approvisionnement ou de distribution secondaires susceptibles de venir en appui des canaux historiques, d'adapter les offres, de prioriser les clients et de répondre à leurs attentes post-crise mais aussi de communiquer plus régulièrement avec les partie-prenantes ou encore de constituer une cellule de crise. L'important étant de soutenir ses clients, ses partenaires mais aussi son territoire et son système social pour favoriser des relations durables, fondées sur la bienveillance et la confiance.

Grâce à la méthodologie créative de Nouvelles Terres et à l'intelligence collective, les utilisateurs de la plateforme pourront construire une stratégie de réponses et de développement ainsi qu'un plan d'actions de rebond, tout en bénéficiant de conseils expérimentés.