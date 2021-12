Evry-Courcouronnes : un centre PMI pour les jeunes mamans atteintes du Covid-19

Les jeunes mères qui auront été diagnostiquées du Covid-19 pourront ainsi se rendre dans cette PMI dans les 10 jours qui suivent leur accouchement afin que leurs nourrissons soient examinés. La Haute Autorité de la Santé a en effet recommandé, le 31 mars dernier, que ces bébés bénéficient d'une consultation médicale en présentielle, 48 heures après leur sortie de l'hôpital et au huitième jour, pour vérifier leur sérologie.

Ce centre, situé au 22 avenue de l'Orme-à-Martin et qui avait été fermé depuis le confinement, rouvre à compter de la semaine prochaine pour pouvoir accueillir uniquement ces mères, envoyées par le Centre hospitalier sud francilien (CHSF), et leurs nourrissons.

Les normes sanitaires, pour les médecins et les infirmières comme pour les nouveau-nés et leurs mamans, y seront mises en place : port de masques, de blouses, désinfection régulière des locaux.

De plus, des tests de dépistage, commandés par le Département, vont également servir à tester les soignants de ce centre et à privilégier la présence de ceux qui auront déjà été infectés et qui auront donc développé des anticorps.

Pour François Durovray, président du Département de l'Essonne « Le suivi des grossesses et de la santé jeunes enfants fait partie des activités essentielles que le Département continue d'assurer pendant le confinement en adaptant ses services et en s'appuyant sur l'implication de ses agents. Et c'est aussi pleinement notre rôle de soutenir les jeunes mères atteintes du Covid-19, en prenant en charge l'examen de leur nourrisson. Ce nouveau service permettra également de soulager les personnels hospitaliers. »