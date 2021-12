ÉVÉNEMENT, dimanche 26 aout Fête de la Moisson à Provins

Le rendez-vous est donc fixé au 26 août prochain, pour la 48e Fête de la Moisson de Provins. Au programme, grande parade de chars décorés de blé, défilés de tracteurs et véhicules anciens, battage à l'ancienne, chevaux de trait et retour de la dernière gerbière, danses folkloriques, véhicules, tracteurs et matériels anciens, manèges de chevaux de bois côtoient allègrement jazz et musiques du monde. Pour cette édition 2018, le thème sera “le bestiaire de la ferme”.