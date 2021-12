Eveil & Moi : une école Montessori ouvre à Melun

« Comprendre pour apprendre ». Tel est le slogan choisi par Christelle Loze, qui ouvre pour la rentrée prochaine une école Montessori nommée Éveil & Moi dans le quartier Saint-Aspais, à Melun. « La ville-préfecture n'avait pas cette offre d'éducation alternative. Avec 40 000 habitants et 100 000 sur l'agglomération, il y a un fort potentiel », explique-t-elle.

Issue d'une famille d'entrepreneurs, Christelle Loze a souhaité lancer sa propre structure après un parcours éclectique en entreprise avec une idée centrale, celle de transmettre. « Avec mes propres enfants, j'ai toujours été très attachée non seulement à l'apprentissage, mais surtout à la compréhension, le ‘‘savoir pourquoi'' », explique la directrice de l'établissement. Cette vision constitue une véritable philosophie de vie pour l'entrepreneure, qui a été conquise par la méthode Montessori lors d'un week-end découverte effectué par curiosité. « Un enfant qui comprend, c'est un enfant qui peut restituer », tient-elle à souligner. Après une étude d'impact et l'aval des collectivités, Christelle Loze a choisi le centre-ville pour mener à bien son projet.

Un accompagnement individuel

Deux « ambiances », ou classes, sont pour l'heure programmées, avec deux espaces dédiés et adaptés aux besoins selon la tranche d'âges. Pour les 2-3 ans, la « communauté enfantine » proposera à quelque 12 enfants sur 60 m² de porter une attention particulière à la force physique et la coordination du corps par l'expérience. Environ 100 m² seront réservés à la trentaine d'enfants que pourra accueillir à terme l'ambiance des 3-6 ans. Les apprentissages seront ici orientés sur les cinq sens.

Un éducateur, équivalant au professeur, et un assistant, chargé du bien-être de l'ambiance, offriront un accompagnement individuel pour les 2-6 ans. Un espace dédié aux 6-12 ans sera mis en place par la suite.

« Maria Montessori, à l'origine de cette pédagogie, a observé beaucoup d'enfants dans le monde. Ce sont tous les mêmes, ils sont tous curieux et ont tous un potentiel identique », explique la directrice. La confiance en soi, l'estime de soi et l'autonomie sont ainsi valorisées. « Qu'un enfant apprenne plus ou moins vite, ce n'est pas un problème. Nous nous adaptons et ne sommes pas là pour sanctionner », ajoute Christelle Loze.

Une dizaine de parents sont déjà inscrits pour la rentrée 2018. Il suffit de remplir une fiche de préinscription et de prendre rendez-vous pour discuter du projet pédagogique, variable en fonction des attentes des parents. « Nous ne prétendons pas être l'école de la réussite, nous plaçons simplement les curseurs sur le bien-être plus que sur la performance », conclut Christelle Loze.