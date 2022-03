Evacuation d’un camp illicite à Compans

Les occupants avaient déjà quitté le camp les jours précédents et des solutions d’hébergement (150 places) avaient été préalablement proposées, en priorité pour les personnes les plus vulnérables (femmes enceintes, personnes âgées, bébés). Un car navette de plusieurs rotations avait été prévu pour rejoindre les hébergements à Tournan-en-Brie. D’autres places sont également disponibles en hôtels, via le Samu social. Depuis trois mois, ce campement de Roms s'était constitué à Compans. Le nombre de personnes était estimé entre 600 et 700. Ce camp, situé dans l'axe de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, présentait à la fois des risques de sécurité et de salubrité. Les services de l’Etat ont travaillé en coordination pour anticiper cette évacuation dans les meilleures conditions de sécurité avec la mobilisation de 12sapeurs-pompiers, d’un engin incendie, d’une ambulance et d’un véhicule de secours médicalisé. Six travailleurs sociaux ont été également sollicités. De nombreux matériaux polluants (plastiques et matériaux inflammables avec des risques pour la pollution des sols, des nappes phréatiques et des cours d’eaux environnants) ont été trouvés sur place. La Direction des routes Île-de-France (DIRIF), propriétaire du site, va entreprendre le nettoyage des parcelles.