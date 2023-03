Europe Direct Seine-et-Marne : conférence sur la politique de sécurité et défense européenne le 27 mars

Le 24 février 2022, une attaque militaire massive russe a débuté sur l’ensemble du territoire ukrainien. Après des décennies de paix, l'Union européenne (UE) se voit menacée à ses frontières. Pour atténuer les effets dévastateurs de cette agression, elle agit en sanctionnant la Russie et en fournissant des armements à Kiev grâce à un nouvel instrument : la Facilité Européenne pour la Paix (FEP).

L'UE se montre unie et forte pour organiser le soutien humanitaire, politique, financier et militaire mais elle se voit aussi affaiblie quant à l'incertitude de l'approvisionnement énergétique et à la hausse des prix des produits essentiels.

Après un an de conflit, quel est le bilan de cette guerre inattendue aux frontières de l'UE ? Quelles sont les répercussions de la visite parisienne et bruxelloise du Président ukrainien Zelenski ? Quel impact sur la politique de sécurité et de défense européennes ? Quelles évolutions des relations entre l'OTAN et l'UE dans ce contexte d'insécurité ? Ce sont à toutes ces questions que la conférence tentera de répondre.

Programme

18h30 : début de l'évènement et allocution d’ouverture,

18h40 - 20h : conférence-débat,

20h - 20h30 : questions réponses avec la salle et clôture de l'évènement.

Jean-François Parigi, Président du département de Seine-et-Marne et Sandrine Sosinski, Conseillère départementale du canton de Provins et Déléguée aux affaires européennes et relation internationales ont répondu présents à l’invitation.

Seront également présents Jean-Louis Thiériot, député de la 3e circonscription de Seine-et-Marne, vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées, Anne De Tinguy, historienne et politologue française, spécialiste de la politique étrangère de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que Jean-Vincent Holeindre, professeur en science politique, spécialiste des relations internationales, directeur du Centre Thucydide à l’université Panthéon-Assas et Marie-Christine Vallet, journaliste spécialiste des questions européennes, modératrice du débat.

Informations pratiques

Conférence « Une année de guerre en Ukraine : Quelle politique de sécurité et défense européenne ? »

Date : lundi 27 mars 2023 à 18h30

Lieu : Amphithéâtre Reine Blanche, Université Paris-Panthéon-Assas Centre Melun, 19 rue du Château, 77 000 Melun

Inscription à la conférence sur le conflit russo-ukrainien ici.