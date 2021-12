EuropAmiante promeut « Une autre façon d'entreprendre »

Pour la 80e édition du congrès HLM, « un événement incontournable pour faire le point et envisager l'avenir de la politique du logement et de l'habitat social », la PME seine-et-marnaise se joindra aux organismes HLM, banques, assureurs, architectes, entreprises privées du bâtiment, instances territoriales et associations régionales réunies pour l'occasion. Confronter leurs expériences, partager leurs points de vue, valoriser les solutions permettant d'améliorer l'habitat social, tels sont les objectifs de ce salon.

EuropAmiante, une structure spécialisée dans le désamiantage, la dépollution, la déconstruction et le déplombage, a choisi de mettre en avant « son expertise des interventions en milieux occupés et à risques, son engagement social et sa vision du pilotage de l'entreprise. Le récent déménagement d'EuropAmiante à Nanteuil-lès-Meaux avait en effet permis le lancement de sa politique d'autogouvernance, un système prônant l'organisation en équipes en remplacement de la hiérarchie en strates. L'objectif ? Améliorer l'agilité et la capacité d'adaptation de l'entreprise, notamment grâce à l'aide de coachs mis à disposition des salariés. Carine Rouvier, dirigeante et fondatrice d'EuropAmiante, explique : « nous nous occupons d'abord de la qualité du produit, du bien-être des collaborateurs et de la satisfaction client. Si nous atteignons ces trois points, alors la rentabilité vient naturellement ».

C'est pourquoi les locaux ont été pensés pour offrir plus de convivialité au sein de l'entreprise et afin de « créer de nouvelles synergies entre collaborateurs . Les équipes travaillent en “cellules projets”. Elles gèrent ainsi les chantiers de A à Z, dans toutes leurs dimensions : opérationnel, sécurité et qualité, ressources humaines, commercial », explique Carine Rouvier. Quelque 150 personnes ont intégré la société créée en 2008, qui a réalisé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.