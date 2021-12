EuropaCity : le grand chambardement

À l'issue de la décision du Conseil de défense environnementale de ne pas poursuivre le projet, Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, demande « la mise en place d'un plan d'urgence pour le Val-d'Oise ».

Pour Patrick Renaud, président de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, « l'Etat a manqué à sa parole et laisse le Val-d'Oise aux portes du Grand Paris ». Comme il le rappelle, « le Grand Roissy est un territoire aux atouts formidables. Mais, malgré le développement économique fantastique généré par l'activité aéroportuaire, certains quartiers souffrent : 37 % de notre population réside en quartiers Politique de la ville (QPV). Roissy Pays de France compte 10 QPV sur sa partie la plus urbanisée, dans les communes d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Goussainville, Gonesse, Sarcelles, Villeparisis et Villiers-le-Bel. Face à de tels enjeux, comment peut-on tourner le dos à plus de 3 milliards d'euros d'investissement et à la création de plus de 10 000 emplois ? »