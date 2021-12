Eurécia et Digiposte proposent leur coffre-fort numérique

L’objectif de cette nouvelle solution est de permettre au salarié de disposer d’un espace personnel et sécurisé pour y stocker tous ces documents relatifs à son emploi : contrat de travail, bulletins de paie, avenant, etc. Ces documents pourront alors rejoindre tous ses autres documents numériques qu’il voudrait stocker et sécuriser.

Par le biais de cette nouvelle offre, la société éditrice de logiciel de gestion administrative RH en SaaS Eurécia confirme sa volonté d’étoffer son offre de solutions 100%% web destinées aux PME et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) parmi d’autres solutions comme un logiciel planning, de gestion de congés ou encore un logiciel timesheet pour le suivi des collaborateurs.

Avec Digiposte, le groupe La Poste propose une solution d’hébergement à tous les particuliers, sécurisée et accessible à tout moment via une connexion Internet, pour tous documents numériques de la vie quotidienne comme relevés de banque, factures, etc.

Grâce à ce partenariat avec Eurécia, qui possédait déjà une solution de gestion dématérialisée de documents, et par le biais de cette nouvelle offre, les entreprises pourront alors stocker ces documents RH directement dans un coffre-fort digital dédié à l’employé qui pourra, s’il le souhaite, recevoir ces fiches de paie de façon dématérialisée. Ce coffre-fort appartenant à l’employé, ce dernier pourra également y stocker ces documents numériques personnels.