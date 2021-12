EuropaCity s'allie avec les Chambres de métiers et de l'artisanat

Ce partenariat a trois objectifs :

- Faciliter l'accès des entreprises artisanales des trois départements aux marchés dans les phases de construction et de fonctionnement d'EuropaCity. Le projet va en effet nécessiter le recours à de nombreux corps de métiers, tant en phase de construction que d'exploitation. L'artisanat fort de sa diversité et de son ancrage au cœur du territoire est en capacité de s'intégrer à ce projet d'ampleur.

- Promouvoir et utiliser les compétences des CMA en matière de formation. Ces dernières interviennent également sur les enjeux majeurs de formation dans la logique de qualifier pour mieux accéder à l'emploi. Par l'apprentissage et la formation continue, elles jouent un rôle essentiel dans la formation des jeunes en les préparant à l'emploi. EuropaCity ambitionne la création de milliers d'emplois durant les phases de construction et d'exploitation. Les trois CMA s'engagent ainsi à former les futurs employés sur les métiers proposés dans leurs Centre de formation d'apprentis (CFA).

- Accorder une place privilégiée à l'artisanat. EuropaCity, au travers de ses dimensions internationales et culturelles, souhaite mettre en valeur l'excellence de l'artisanat local et de l'artisanat d'art français. Ce partenariat se traduira en termes d'implantation et de représentation dans le centre.

Pour Benoît Chang, directeur général d'Alliages & Territoires, société porteuse du projet EuropaCity, « Cette signature marque une volonté partagée de construire EuropaCity avec les acteurs du territoire au bénéfice de ses habitants. Le dire est une chose, l'inscrire dans la durée et dans une démarche partenariale qui nous engage réciproquement. »

À propos d'EuropaCity



EuropaCity est un projet français inédit et d'intérêt national, d'un montant d'investissement privé de 3,1 milliards d'euros, initié et porté par Alliages & Territoires, filiale d'Immochan et Dalian Wanda Group. Il proposera, dès 2024, un nouveau quartier des loisirs, ouvert à tous, entre Paris et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Situé sur le Triangle de Gonesse, au sein d'une opération publique d'aménagement portée par Grand Paris Aménagement, il associera , culture, loisirs, commerce, hôtels et restaurants à destination de tous les publics franciliens, touristes nationaux et internationaux. Son objectif est d'accompagner le développement du Grand Roissy, au bénéfice direct des habitants du territoire. EuropaCity est un des projets emblématiques du Grand Paris.