« Nous optimisons les achats des entreprises avec une stratégie “gagnant-gagnant” »

Selon Pascal Daveau, « les charges indirectes représentent 5 à 20 % du chiffre d'affaires d'une entreprise, en fonction du secteur d'activité. Nous proposons nos conseils pour réduire de façon significative les postes achats, hors production. Notre rémunération est exclusivement fondée sur les “success fees”, c'est-à-dire sur les économies réalisées par nos clients ». Les 31 associés du réseau travaillent avec des entreprises qui réalisent entre 20 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette optimisation des coûts passe davantage par l'amélioration des process que par la recherche de prestations à bas coût.



Depuis presque trois ans, Euklead propose, par ailleurs, à ses clients de les accompagner dans la recherche de subventions, répondant ainsi à une demande forte des entreprises. Comme le précise Pascal Daveau, « avec la reprise d'activité économique de croissance en France, les PME et les ETI ont recommencé à investir. Dans ce cadre, nous proposons de les accompagner pour leur permettre de bénéficier de subventions, parmi les quelque 6000 dispositifs existants actuellement. L'entreprise ne les connaît évidemment pas toutes. Nous les identifications, nous nous chargeons du dépôt des dossiers, en sollicitant aussi bien le département, la région, l'Etat et même l'Union européenne ».

Les missions d'Euklead se déroulent au minimum sur 24 mois. Chacun des associés d'Euklead dispose d'une expertise métier. C'est lui qui se déplace chez le client, dans la France entière. Ainsi que le décrit Pascal Daveau, « en début de mission, nous interrogeons les dirigeants, nous visitons le ou les sites, analysons les méthodes de travail de l'entreprise, les fournisseurs... Nous établissons ensuite un diagnostic, avant de proposer au client des solutions d'optimisation des postes de charges. Pendant la durée de la mission, nous remettons un rapport trimestriel aux clients, avec la quantification des économies et l'amélioration qualitative des postes achats audités ».​

Euklead prend également en charge la formation des équipes en interne : « En accompagnant les opérationnels pendant plusieurs années, un transfert de compétence s'opère naturellement. Au départ, les échanges se font avec les directions, générale et financière. Très vite, nos experts sur site travaillent avec les opérationnels. Nous mettons également en place des outils de pilotage Euklead et nous accompagnons les clients dans leur utilisation. »

Le numérique et la dématérialisation n'ont pas fait évoluer radicalement l'intervention de ces experts : « Nous commençons à développer des applications partagées avec nos clients, qui nous permettent de travailler davantage à distance. Nous continuons néanmoins à favoriser le présentiel. Nous travaillons dans un environnement intuitu personae. Le client cherche essentiellement une compétence, du conseil, de l'humain. »

Avec la RSE et surtout l'entrée en vigueur du RGPD, Euklead a renforcé son socle d'expertises et collabore avec un important cabinet d'avocats qui l'accompagne sur toute la partie déontologie et la conformité contractuelle. Par ailleurs, Euklead propose un accord de confidentialité à tous clients. « Nous détruisons, par exemple, toutes les données après analyse, conformément au traitement des données personnelles. En juillet dernier, nous avons également signé une charte du fournisseur responsable au ministère de l'Economie et des Finances. Depuis plusieurs années, nous sommes très sensibilisés à ces achats responsables. Sur ce sujet, nous sommes force de proposition auprès de nos clients » (P. Daveau).

Un réseau en développement



Cette année, cinq nouveaux associés ont intégré le réseau Euklead, notamment Rachel Champeymond, experte subventions, et Jérôme Chomier, expert transport. Comme le précise Pascal Daveau, « ces deux talents rejoignent notre cabinet de Limas, en région lyonnaise. Ils vont nous aider à répondre à une demande sans cesse croissance en expertises subventions et transport ; deux sujets complexes et stratégiques pour lesquels ils devront proposer des solutions opérationnelles, efficaces et innovantes ».

Euklead a accompagné plus de 400 entreprises, mené 600 projets et permis à ses clients de réaliser plus de 50 millions d'économies.