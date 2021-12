Etude sur l'usage de la propriété intellectuelle par les entreprises

En présence de Jean Pisani-Ferry, Commissaire général à la stratégie et à la prospective, et de Pierre Ollivier et Philippe Simon du cabinet Winnove.

D'après une étude Thomson Reuters, la France figure en 2012 au troisième rang dans le classement mondial des 100 principaux " innovateurs mondiaux ", derrière les États-Unis et le Japon. Cependant, de fortes disparités existent : si les grands groupes se classent favorablement au niveau international lorsque l'on utilise diverses données de brevets comme indicateur, les entreprises françaises de moindre taille rencontrent davantage de difficultés et sont beaucoup plus en retrait.

L'analyse montre en effet que les entreprises et surtout les PME envisagent encore trop souvent la propriété intellectuelle comme un centre de coût et comme une affaire d'experts. Elles gagneraient à la considérer davantage comme outil stratégique de développement économique, permettant à la fois de sécuriser et de valoriser leur effort d'innovation.

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, suite à la commande d'une étude au Cabinet Winnove, affine le diagnostic et en tire des enseignements pour les politiques publiques, qui seront présentés le 19 mars, afin de favoriser l'innovation par une meilleure utilisation des droits de propriété intellectuelle.

