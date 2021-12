Espaces naturels sensibles : plusieurs centaines de kilos de déchets signalés

" À l'heure du déconfinement et de la réouverture des espaces verts, chacun doit pouvoir profiter d'une nature agréable et propre ! ". C'est le cri d'alerte que vient de lancer le Département, qui explique que des monticules de déchets ont été déversés dans les espaces naturels sensibles (ENS) du territoire. Dans le parc de Livry, pas moins de 300 kg de déchets ont été ramassés le week-end du 3 juin. Le Département ajoute " Des masques usagés, canettes, bouteilles sont retrouvés partout. Il faut noter que les déchets qui s'envolent avec le vent et ne sont pas ramassés finissent dans les rivières puis dans la mer. Les eaux sont polluées par le plastique ; les poissons mangent du plastique et les humains qui en consomment, ingèrent également du plastique. Chaque semaine, un français ingère ainsi 3 g de plastique, soit l'équivalent d'une carte bancaire ! Ne pas salir la nature, c'est se protéger soi-même ! ".

La collectivité tient également à alerter face au risque incendie, les forêts ayant pâti de la sécheresse. " Remporter ses déchets, un geste simple, pour préserver les sites que nous avons en partage et que nous voulons retrouver avec plaisir ", conclut la collectivitéé.