Espace Lavage et S2LR lavent plus blanc

Ses machines tournent rond. Fondateur d’Espace lavage en 1995 et repreneur de la société S2LR en 2011, Thierry Coutellier est un entrepreneur dynamique. Véritable marché de niche, les laveries “urbaines” qu’il commercialise remportent un beau succès, notamment auprès de prestigieux sites touristiques et de loisirs comme Disneyland, Villages Nature et Center Parcs. Station F, le campus de start-up de Xavier Niel, le patron de Free, est également un client depuis deux ans. Au total, on recense entre 1 500 et 2 000 machines estampillées Espace lavage et S2LR qui lavent et qui sèchent du linge en France.

Il est vrai que le point fort des deux entreprises de Bailly-Romainvilliers est de parvenir à jouer sur tous les tableaux : le marché des entreprises pour la première et celui des établissements publics (structures hôtelières, foyers étudiants, associations) pour la seconde. C’est bien simple, depuis le rachat de S2LR, Thierry Coutellier a multiplié par quatre son chiffre d’affaires (2 millions d’euros avant la crise sanitaire). Des revenus qui proviennent essentiellement des recettes générées par l’utilisation des machines. En contrepartie, une commission est prélevée sur le chiffre d’affaires à chaque espace où les machines sont implantées.



© DR

Installation, gestion et maintenance des machines (de la marque Miele) sont assurées par les techniciens des deux sociétés. Ceux-ci bénéficient de l’apport d’un logiciel de gestion développé en interne qui leur permet de visualiser les interventions et les demandes des clients via leur tablette. Sur l’écran peut s’afficher l’historique de chaque machine (déplacements, pannes, remboursements…) avec notamment son numéro de série et des photos de l’endroit de son implantation. Toute demande d’intervention s’effectue donc en ligne avec un degré de réactivité élevé.

Enfin, en termes de sécurité, des cartes prépayées jetables sont proposées pour éviter la monnaie dans les lieux considérés comme sensibles. Ailleurs, il est possible de régler avec une carte bancaire, de la monnaie et même une application mobile.