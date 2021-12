Escrime : Enzo Lefort champion olympique par équipe

Une médaille d'argent et une en or : la moisson aura été excellente pour les membres du Cercle d'escrime Melun Val de Seine (CEMVS) sélectionnés aux Jeux olympiques qui se déroulent actuellement à Tokyo. Après Pauline Ranvier et Astrid Guyart, qui ont décroché l'argent lors de l'épreuve de fleuret par équipe féminine, c'est Enzo Lefort, qui s'est paré d'or, le 1er aout, à l'occasion de la finale de fleuret par équipe masculine. Ses coéquipiers de l'équipe de France et lui ont nettement battu la Russie (45-28). Déjà médaillé d'argent, toujours par équipe, aux JO de Rio en 2016, l'escrimeur de Melun est, cette fois, monté sur la plus haute marche du podium. Une belle consécration pour le Guadeloupéen licencié au CEMVS depuis 2012.