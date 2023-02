Escape game : prenez-vous au jeu !

Pontault-Combault : l’Escape One est le plus grand escape game de Seine-et-Marne.Six défis sont à relever pour devenir le héros de son histoire : partir à la recherche d’un crâne de cristal aux pouvoirs surnaturels dans un temple Maya, tenter d’intégrer une confrérie en distillant un élixir de vie éternelle, voler le diamant maudit d’un joaillier en déjouant le système de sécurité d’une banque, entrer dans le bureau du KGB et télécharger un virus sur ses systèmes, s’échapper d’une planète hostile à bord d’un vaisseau ou déjouer désamorcer le système de lancement d’une frappe nucléaire pour sauver la Terre. A noter que l’Escape One de Pontault-Combault peut accueillir jusqu’à 63 participants en simultané à l’occasion d’un événement spécial (anniversaire, stage de cohésion pour entreprise…).

Escape One : 28, rue Raoul Dautry, Pontault-Combault. Tél. : 01 83 85 98 52.

Ferrières-en-Brie : mêlant fiction et réalité, l’Enigmatic Live EscapeGame Marne-la-Vallée plaira aux adeptes de jeux de rôle, de sensations uniques ou aux simples curieux. Cet escape game vous ouvre les portes d’un univers interactif dans lequel on oublie le temps. Mais vous n’avez qu’une heure pour résoudre l’une des sept énigmesproposées : Panique à Westminster, Pagaille à Springfield, Time Machine, le Secret des Pharaons, Cellule 23, l’Orphelinat ou le Mystère de Barbe-Noire.

Enigmatic Live Escape Game Marne-la-Vallée :4, avenue James de Rothschild, Ferrières-en-Brie. Tél. : 01 60 35 56 40.

Fontainebleau : se jouant en plein air, le Forest Mystery n’est pas un escape game comme les autres. Le but n’est pas de sortir d’une pièce dans un temps donné, mais de mener l’enquête au cœur de la forêt deFontainebleau. Le scenario : une unité de l’armée de terre a été déposée en forêt de Fontainebleau dans le cadre d’une opération classée secret défense. Les soldats, pourtant aguerris aux milieux hostiles, semblent avoir tous disparu mystérieusement. Serez-vous prêt à partir à leur recherche et parviendrez-vous à sortir triomphant de la forêt ? A vous de jouer !

Forest Mystery : chemin du Rocher Cailleau, Le Vaudoué. Tél. : 06 73 47 04 62.