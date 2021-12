Escape Game : Pourquoi je n'ai pas porté plainte

Cette pièce mise en scène par Thissa d'Avila Benssalat est une lettre musicale adressée à Idir, un adolescent que le metteur en scène a rencontré lors d'une intervention en milieu scolaire. Ce dernier, très sensible, avait évoqué lors de ces rencontres, les violences dont il était victime. Malheureusement le dialogue a pris fin lorsque le jeune a proféré des menaces envers l'artiste. Désireux de ne pas rompre le dialogue totalement, et de transformer l'événement, Thissa d'Avila a choisi de faire du théâtre le lieu de l'échange et de la reconnexion. Une démarche intéressante et salvatrice qui aborde les problèmes de notre jeunesse, du système éducatif et de la violence larvée.



Mardi 22 janvier à 20h30

Place des Martyrs de

Châteaubriant, Chelles

Infos et réservations :

01 64 210 210

Tarif : de 10 à 16 euros

selon le statut