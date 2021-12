Escape game et team building à Coulommiers

Les inscriptions ont commencé pour l'Evasion Live Escape Game de Coulommiers. Ce nouvel espace de détente est accessible aux familles depuis le 4 août (enfants admis dès 8 ans accompagnés d'adultes) mais aussi aux groupes d'amis et même aux entreprises qui souhaitent renforcer leur team building.

Un escape game, c'est quoi ?

Pour mémoire, l'escape game c'est un jeu d'évasion grandeur nature. Dans un milieu clos, une équipe de 3 à 6 personnes doit accomplir plusieurs missions en un temps imparti (1 heure environ). Des énigmes à résoudre, des indices à trouver, des surprises, bref de quoi se creuser les méninges tout en s'amusant. Cohésion d'équipe et réflexion sont au rendez-vous.

L'escape game de Coulommiers a misé sur deux univers pour une immersion totale dans ses énigmes : « La malédiction de Toutankhamon » qui donne l'occasion d'incarner un explorateur et de percer le mystère de la malédiction des pharaons, et « Infiltration au cœur de la mafia russe » qui vous permet d'endosser le costume d'un agent secret américain. Deux espaces avec des décors, des effets spéciaux et des niveaux de difficulté différents.

Séminaire d'entreprises et team building

Résoudre des difficultés, travailler en équipe, gérer le stress, communiquer au sein d'un groupe, des notions et qualités que les managers aiment retrouver chez leurs collaborateurs.

L'équipe d'Evasion Live Escape Game propose trois formules aux entreprises avec privatisation des lieux. La version de base permet une session de jeu pour développer le team building des collaborateurs de l'entreprise. Une formule plus complète comprend la session de jeu avec séminaire dans une salle équipée de près de 100 m² pouvant accueillir une trentaine de personnes, formule qui peut s'étendre avec un atelier culinaire et un déjeuner. Installé dans la zone d'activités commerciales de la ville de Coulommiers, à proximité du bowling, l'escape game vient compléter l'offre de loisirs de la commune. À vous de jouer.