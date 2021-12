Episeine se déploie pour faire face aux inondations

Le risque d'inondation est le premier risque majeur d'origine naturelle en l'Île-de-France. Paradoxalement, il n'existait pas jusqu'à présent de service gratuit d'information et de prévention sur ce risque. C'est désormais chose faite avec le déploiement d'Episeine, créé en 2018 à l'initiative de l'EPTB (Etablissement public territorial de bassin) Seine Grands Lacs. Il se déploie désormais sur tout le territoire de la Seine et de la Marne franciliennes, pour sensibiliser et former le grand public, les collectivités et les entreprises.

La menace serait mal évaluée par les Franciliens

Selon le service Episeine, 38 % des Franciliens pensent encore que l'Île-de-France n'est pas exposée à une crue de grande ampleur et huit personnes sur dix sous-estiment la durée des conséquences d'une crue, selon un sondage Ipsos/EPTB Seine Grands Lacs de décembre 2017.

Un tel phénomène concernerait pourtant directement 850 000 personnes et 55 700 entreprises installées en zone inondable, représentant quelque 600 000 emplois. Il perturberait largement les transports en commun, le réseau de communication, la distribution d'eau potable ou encore d'électricité, le territoire francilien étant aujourd'hui plus vulnérable que par le passé (réseaux enterrés et interdépendants, perte de la mémoire du risque, urbanisation croissante et non adaptée en zone inondable...).

Selon un rapport de l'OCDE, une crue similaire à celle de 1910 entraînerait potentiellement 30 milliards d'euros de dommages directs et 5 millions de sinistrés (soit près d'un Francilien sur deux). Les ouvrages actuels (barrages, lacs-réservoirs, digues, murettes…) jouent un rôle essentiel pour limiter les débordements, mais ils ne sont pas pour autant une « assurance tous risques ». S'ils protègent des crues faibles à moyennes, ils ne pourront suffire à retenir plusieurs milliards de m3 en cas de crue sévère. Selon la Caisse centrale de réassurance, le niveau de sinistralité par inondation sur le bassin est amené à croître de 50% dans les prochaines décennies, si aucune mesure efficace de prévention n'est menée, en complémentarité des ouvrages.

Un service gratuit

Pour parer à toute éventualité, l'EPTB Seine Grands Lacs, en collaboration avec les services de l'Europe, de l'État, et des collectivités locales, a développé Episeine, acronyme d' “Ensemble pour la prévention des inondations sur le bassin de la Seine”. Après une année d'expérimentation, ce dispositif se déploie aujourd'hui sur l'ensemble de l'Île-de-France pour informer, sensibiliser et former gratuitement les différents publics concernés (citoyens, entreprises, services publics, élus locaux, gardiens d'immeuble…).

Son ambition ? Développer une véritable culture du risque inondation sur le territoire francilien, lutter contre les idées reçues, éduquer aux bons comportements à adopter, avant, pendant et après une crue, et encourager la solidarité entre les citoyens. « Oui, il y aura de nouvelles inondations en Île-de-France, il est donc indispensable d'agir tous ensemble », précise Frédéric Molossi, président de l'EPTB Seine Grands Lacs.

Le dispositif Episeine se déploie sous différentes formes :

- Un site internet episeine.fr, sur lequel les visiteurs s'informent sur les inondations et apprennent les bons gestes à adopter en cas de crue. En seulement quelques clics, chacun pourra notamment juger de son exposition personnelle au risque inondation, grâce à une cartographie interactive et géolocalisée.

- Des ressources pédagogiques et des formations gratuites en présentiel ou en e-learning pour accompagner ceux qui souhaitent sensibiliser les populations et préparer leur commune, leur entreprise ou leurs proches à la prochaine inondation (balades urbaines, vidéos, quiz, jeux de société, escape game…).

- Des comptes sociaux dédiés @episeine (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram), animés tout au long de l'année par de l'information et des campagnes de sensibilisation à relayer facilement.

Du côté des comportements à adopter face à une crue de la Seine et de la Marne, un long chemin reste à parcourir :

selon l'étude menée par l'EPTB et IPSOS en 2017, 65 % des sondés pensent que la première chose à faire est de se mettre à l'abri en hauteur, comme pour les crues rapides qui surviennent dans le Sud de la France. Pourtant, les crues de la Seine et de la Marne sont majoritairement lentes, ce qui contraindrait, en cas de crue importante, de nombreux Franciliens à évacuer leur logement pour une durée indéterminée.