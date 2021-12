EpaMarne : tous les chantiers

Selon EpaMarne, l'activité des 61 chantiers en cours reviendra à la normale dès le 1er juillet prochain. L'aménageur avait annoncé, fin avril, la reprise des chantiers conduits en maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) sur 11 sites « tests ». Une feuille de route méthodologique regroupant près de 25 critères (administratifs, logistiques techniques) avait été établie pour renforcer la sécurité sanitaire. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud et le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, s'était rendus à cette occasion sur l'écoquartier de Montévrain pour en découvrir la mise en oeuvre.

"La reprise de ces 61 chantiers d'ici le 1er juillet a été rendue possible grâce à la mobilisation de tous les partenaires et intervenants : entreprises, maîtres d'œuvre, mais aussi les coordinateurs Sécurité et Protection de la Santé (SPS)", indique EpaMarne, qui précise que le processus de reprise a été actualisé et amélioré en temps réel grâce aux remontées de toutes les parties prenantes.

Cette procédure a permis de gagner en fluidité et de réduire les délais de reprise. Pour limiter les impacts négatifs de la mise en place de ces mesures (protection individuelles et collectives, nettoyage et agrandissement des bases vie, transports supplémentaires, etc.) sur la vitalité économique des entreprises, l'aménageur a pris financièrement en charge les coûts directs . Un référent Covid-19 Epa a été nommé pour chaque chantier, afin de contrôler et coordonner le bon respect des mesures imposées par les Plan Général de Coordination (PGC) et le guide sanitaire de l'OPPBTP.