EpaMarne lance un programme innovant à Montévrain

Proche des commerces et de la gare Val d’Europe du RER A, l’écoquartier des Roseaux se développe sur environ 153 hectares à Montévrain. Achevant son urbanisation, il se distingue grâce à la mixité des fonctions urbaines qu’il accueille : 3 100 logements, hôtels, bureaux, commerces, groupes scolaires, pôles d’enseignement supérieur, centres de loisirs, crèches, complexe sportif, ainsi qu’un cœur agro-urbain de près de 20 hectares.

C’est dans cet environnement qu’Agencity Promotion et le Groupe Giboire vont réaliser un ensemble qui associera logements et commerces sur un terrain de près de 10 000 m2. Ce programme comprendra 173 logements (dont 43 sociaux), 150 m2 de commerces et 6 625 m2 de bureaux. Un parking silo privé en sous-sol et un parking public de 80 places complèteront l’opération. Pour EpaMarne, l’objectif affiché est de poursuivre le développement de l’offre de logements, commerces et bureaux sur l’est parisien et de valoriser les réserves foncières.

Quête de la performance écologique

Très engagé sur le plan environnemental, ce programme se caractérise par sa réversibilité. Le système constructif poteaux/poutres retenu libère les espaces pour leur offrir une très grande flexibilité d’usage. Procédant d’une même quête de la performance écologique, l’ensemble sera réalisé en bois certifié et béton. Toutes ces innovations environnementales permettront au programme d’ambitionner l’obtention des certifications HQE Habitat avec un passeport “Excellent“ pour les logements et “Bâtiments durables“ pour les espaces professionnels.

« Cette opération illustre notre volonté de valoriser le territoire dans une logique d’équité entre pôles de vies privées et professionnelles. Nous partageons avec nos interlocuteurs les mêmes exigences environnementales et les mêmes ambitions en matière de durabilité, d’innovation du bâti et d’intégration dans le paysage », souligne Laurent Girometti, directeur général d’EpaMarne-EpaFrance.

À lire aussi I www.lemoniteur77.com/epamarne-epafrance-en-route-vers-le-futur-105743.html