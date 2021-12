EpaMarne inaugure les premiers logements BIM

Pour la réalisation de ces 109 logements sociaux, dont 11 maisons individuelles et 98 logements collectifs (cinq bâtiments), Emmaüs Habitat avait déposé le 30 mars 2016 le premier permis de construire en BIM de France. La démarche avait été initiée par EpaMarne, en partenariat avec le CSTB et avec le soutien du Plan transition numérique dans le bâtiment. C'est pourquoi elle fera l'objet d'un retour d'expérience pour alimenter la réflexion à l'échelle nationale. La mise en pratique du BIM vise à faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation des ouvrages, tout en générant des économies d'échelle sur le coût global des bâtiments. La fiabilité des données issues de la maquette numérique (informations techniques, normes réglementaires…) permet à la confiance de s'installer tout au long du projet. La maquette permettra notamment à Emmaüs Habitat de prévoir les renouvellements de composants du bâti avec leur périodicité de 5 à 25 ans. Des réunions de chantier ont aussi été menée en réalité virtuelle, grâce à la mise à disposition d'un simulateur interactif (Cave automatic virtual environnement) dans lequel des images 3D et stéréoscopiques projetées immergeaient les personnes dans l'environnement de la résidence à construire au travers de la maquette numérique BIM.

Le programme est innovant à plus d'un titre. Il s'agit en effet du premier programme immobilier raccordé au réseau de chauffage urbain de l'écoquartier, qui sera alimenté à 80 % par de la biomasse à terme. Par ailleurs, les logements individuels disposent d'une ossature bois et le programme est agrémenté de terrasses végétalisées.