EpaMarne et EpaFrance rejoignent le programme “Ville de Demain”

EpaMarne et EpaFrance ont profité de la célébration de leurs 50e et 35e anniversaires, à Paris, pour annoncer leur arrivée au sein de “Ville de Demain”, le premier programme de Station F tourné vers les enjeux futurs de la ville. Lors de cette soirée, élus et acteurs économiques du territoire de l’est parisien se sont retrouvés au cœur du plus grand campus de start-ups au monde. L’occasion pour eux de s’interroger sur l’avenir de la ville, de questionner ses modèles à la lumière des crises récentes et d’amorcer de nouvelles pistes. Premiers opérateurs publics à adhérer à ce programme, EpaMarne et EpaFrance rejoignent ainsi La Française Real Estate Managers et Nexity, premiers partenaires de ce dispositif. Lancé cette année par Station F, Ville de Demain est le programme référent en matière d’innovations urbaines. Sa vocation est de mettre en relation territoires, entreprises et start-ups pour accompagner la transformation digitale et la transition écologique de la ville.