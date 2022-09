EpaMarne et EpaFrance déménagent à Champs-sur-Marne

En cette année anniversaire (50 ans après la création d’EpaMarne et 35 ans après celle d’EpaFrance), les aménageurs engagent une nouvelle étape de leur développement au cœur de la Cité Descartes dans de meilleures conditions de travail et d’accessibilité. Devenus vétustes, les anciens locaux de Noisiel n’offraient plus une configuration optimale pour le développement de projets, souffraient d’un retard technique important, notamment sur le plan énergétique, et de leur éloignement des transports collectifs.

Ces éléments ont donc incité la direction des deux EPA à emménager dans des locaux plus performants, plus adaptés aux nouveaux modes de travail et mieux desservis. Le nouveau siège est désormais localisé au sein de la Cité Descartes, elle-même aménagée par EpaMarne et située à proximité de la gare de Noisy-Champs, à l’interconnexion du RER A et des lignes 15 et 16 du Grand Paris Express.

C’est l’offre du promoteur Les Nouveaux Constructeurs (LNC) qui a été retenue. Ce partenaire accompagne le développement du territoire depuis plus de 40 ans sur les volets résidentiel et économique avec notamment près de 120 000 m2 de développements tertiaires réalisés. Le programme immobilier choisi constitue la dernière tranche d’un îlot de 25 000 m2 qui regroupe le siège social de la Casden et le bâtiment de l’Urssaf déjà réalisés par LNC. Le cabinet Cosa est l’architecte de ce projet nommé “Horizon cartésien“ élaboré avec l’appui du cabinet Kardham.

Un bâtiment de 4 200 m2

« Ce nouveau siège offre aux équipes des EPA un formidable outil de travail dans lequel on se sent bien. Tout est fait pour faciliter le travail en équipe, pour recevoir des partenaires et des investisseurs, mais aussi pour attirer des talents. La localisation en pied de gare est un atout indéniable », se félicite Laurent Girometti, le directeur général des deux établissements publics d’aménagement.

Le bâtiment dispose de 4 200 m2 répartis sur six niveaux. Conçu selon les standards internationaux, c’est un édifice érigé en forme de U avec des trames de 12 et 18 mètres. Cette configuration technique permet une flexibilité maximale en termes d’équipements et de fonctionnement des plateaux (près de 700 m2). Sur le plan énergétique, le bâtiment aura une consommation de 40 % inférieure à la réglementation thermique 2012, qui prévalait lors du dépôt du permis de construire. Les nombreuses salles de réunion répondront à tous les besoins en capacité d’accueil et sont réparties à différents niveaux du bâtiment. Enfin, 96 % des espaces de travail sont situés en premier jour apportant une luminosité très appréciée des équipes.

www.lemoniteur77.com/epamarne-epafrance-en-route-vers-le-futur-105743.html

Légende : Les établissements publics d’aménagement EpaFrance et EpaMarne ont quitté Noisiel pour rejoindre Champs-sur-Marne.

(crédit DR)