EpaMarne développe le parc d'activités 8.0 avec Salini Immobilier

Selon EpaMarne, ce programme est articulé à la manière d'un campus et regroupe huit bâtiments aux surfaces modulables, allant de 748 m² à 1 206 m². Structure des bâtiments en ossature bois, terrasses d'agrément, espaces de convivialités… L'ensemble marque sa différence avec un programme intégrant des solutions constructives et architecturales spécifiques.

En effet, lors du Salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI) tenu dernièrement, Salini Immobilier avait souhaité lancer le premier parc d'activité dénommé Square, avec la signature d'une cession de ce terrain situé à Collégien. Square ambitionne, selon Salini Immobilier, « de conjuguer optimisation du travail et bien être des salariés ».

Quatre axes sont privilégiés pour développer cette démarche. Le design, d'abord, est choisi comme étant « avant-gardiste, coresponsable et rationnel » et le style architectural propose du sur-mesure. Le parc d'activités est aussi connecté, avec une application dédiée permettant de piloter les options de confort (température, éclairage…), de surveiller les consommations et de garantir la sécurité du site. Côté énergie, une attention particulière est apportée au projet, avec l'introduction de solutions technologiques permettant de réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Enfin, le service, dernier axe, vise à faire bénéficier de la proximité de la nature et de la qualité urbaine de la zone aménagée par EpaMarne.

« Avec cette signature, Laurent Girometti, directeur général d'EpaMarne/EpaFrance, et Stéphane Salini, président de Salini Groupe, concrétisent le premier acte d'une nouvelle génération de parcs d'activités, qui vient renforcer et diversifier l'offre du territoire afin de répondre aux besoins tant des entreprises locales que de celles qui souhaitent s'y implanter », indique-t-on du côté d'EpaMarne.