Epamarne : 160 000 m² de locaux d'activités ont trouvé preneurs en 2018

Avec plus de 160 000 m² de locaux d'activités vendus en 2018, le territoire d'EpaMarne réalise un volume de transactions supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Plus d'une transaction sur trois a porté sur des locaux neufs ou non encore livrés en 2018. Aussi, Pour EpaMarne, cela signifie que « le territoire est plébiscité par les entreprises qui souhaitent s'implanter et se développer dans des surfaces plus grandes, plus modernes et plus qualitatives ».

Quelque 93 000 m² de locaux d'activités neufs seront développés dans les années à venir, l'aménageur estimant que son périmètre d'intervention « est identifié comme un lieu d'accueil propice aux PME/PMI », apte à proposer des surfaces « modulables et qualitatives ».

La logistique

Cette étude révèle également que 100 000 m² d'entrepôts ont trouvé preneurs en 2018 dont 90 % de classe A et B. L'année 2018 est par ailleurs une année “record” en termes de volume de transaction, qu'elle doit notamment aux rénovations et mises aux normes d'entrepôts. Ainsi, de « belles signatures » ont eu lieu, avec notamment la prise à bail de Kuehne & Nagel, sur 24 000 m² à Emerainville. On notera aussi le développement de bâtiments clés en main destinés à accueillir de la messagerie, à l'instar de DB Schenker qui construit 10 000 m². Ainsi, l'activité est opérée à près de 75 % par des opérateurs logistiques, avec une surface moyenne de 10 000 m² prise à bail ou acquise.

Sur la fin 2018, deux offres logistiques de quelque 22 000 m² d'entrepôts avaient été libérées. En outre, deux projets sont en cours de commercialisation à Serris, totalisant une surface de 44 000 m². Plus précisément, Goodman développe en blanc un centre logistique de plus de 31 000 m² à Bailly-Romainvilliers « de très haut standing » à la vente, pour une livraison d'ici la fin 2019. La ZAC du Couternois, voit Argan développer une offre locative « prime » sur près de 13 000 m².