Epa Sénart : le concepteur de Carré Sénart nommé directeur général adjoint

La directrice générale de l'Epa Sénart, Aude Debreil, souhaite en effet « s'appuyer sur le savoir-faire d'un expert qui connait parfaitement le territoire ».

François Tirot avait rejoint l'Epa en 1994 comme directeur de l'aménagement et du paysage. Il a pu conduire de nombreux projets, conformément à l'Opération d'intérêt national (OIN) de Sénart. Le plus emblématique est sans conteste le centre commercial Carré Sénart.

Un an seulement après son arrivée à l'Epa, il dessine les premières esquisses de ce projet d'envergure, en imaginant un carré de 1,4 km de côté, à cheval sur l'Essonne et la Seine-et-Marne, bordé d'une quadruple allée de tilleuls. À l'origine, François Tirot a pour ambition d'en faire le centre urbain fédérateur des 10 communes de Sénart. La ZAC de 200 hectares est créée dès 1998 et les travaux d'aménagement lancés en 2000.

Au fil des années, le cadre paysager du Carré s'étoffe : 10 000 arbres plantés, trois grands canaux. Les équipements prennent place par la suite : en 2002 le centre commercial éponyme, suivi de nombreux autres équipements (loisirs, restauration, bureaux, santé et services publics, enseignement). Et en 2017, une récompense : le Carré Sénart est désigné lauréat de l'appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ».

Comme témoigne la directrice générale de l'établissement, Aude Debreil: « L'expertise de François Tirot en matière d'aménagement et de développement territorial, sa parfaite connaissance de Sénart et de ses acteurs, le dotent d'une vision globale. Qu'il s'agisse de développement économique ou résidentiel, de création d'équipements ou d'infrastructures de mobilité, je m'appuie sur sa vision transversale d'un projet et sa capacité à rester fidèle aux principes du développement durable qui préside à l'ensemble de nos actions. Son analyse prospective a été très précieuse pour concevoir le Plan quinquennal de développement adopté par le conseil d'administration de l'Epa, afin que l'Opération d'intérêt national de Sénart, territoire de Grand Paris Sud, occupe la place qui lui revient à l'échelle régionale ».