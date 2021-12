EPA Sénart : La Coopérative Bio d'Île-de-France va ouvrir une légumerie

Les établissements de restauration collective devront, d'ici 2021, servir 20 % de plats bios d'origine locale. La Coopérative Bio d'Île-de-France, a souhaité prendre les devants avec cette acquisition d'un hectare de terres situées sur l'Ecopôle de Sénart. Sur cette parcelle, la coopérative fera dans un premier temps construire une unité industrielle de transformation de légumes de 1 300 m2. Les légumeries sont en effet, selon ces acteurs, un maillon indispensable de la filière bio.

L'usine sera opérationnelle dès septembre prochain afin de traiter les récoltes 2019, composées pour l'essentiel de carottes de pommes de terre et autres légumes secs. Depuis ce site, la coopérative approvisionnera ses clients publics (crèches de la ville de Paris, collectivités, collèges et lycées d'Île-de-France…) et privés (restaurants d'entreprise, magasins Biocoop…) franciliens. Le volume d'activité du site est estimé à 700 tonnes/an de pommes de terre et 300 de carottes.

« Nous recherchions, soutenus par la Région Île-de-France et l'Agence de l'eau Seine-Normandie, un site accessible de manière multimodale. Entre deux bassins de production majeurs de notre filière (l'Essonne et la Seine-et-Marne), la desserte de l'autoroute A5 et la Francilienne, l'Écopôle de Sénart et l'attractivité du coût de son foncier, sont autant d'éléments qui nous ont convaincus », explique Marc Chauvin, président de La Coopérative Bio d'Île-de-France.

Le bâtiment accueillera également des locaux sociaux, ainsi que des zones de stockage réfrigéré et de logistique. Évolutif, il offrira la possibilité d'être complété par d'autres ateliers. Des locaux additionnels pourront ultérieurement être édifiés sur ce terrain dont la constructibilité est de 5 000 m2.

« Accueillir la Coopérative Bio d'Île-de-France au sein de l'Écopôle illustre l'ADN vert de Sénart », souligne Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart, qui précise que cette implantation « va soutenir la filière agricole et la consolider, dans une logique de compensation agricole (telle que prévue par le code rural et de la pêche) ».

Et de poursuivre : « le site va favoriser l'agriculture de proximité et les circuits alimentaires courts. La vente de ce terrain démontre aussi l'adéquation de notre offre foncière aux acteurs qui s'investissent pour limiter leur empreinte écologique. Après la plasturgie et la sécurité, l'agroalimentaire choisit Sénart pour créer un site de transformation, valorisation et distribution aux portes de l'Île-de-France. »