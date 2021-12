EPA Sénart : du pôle logistique au site multisectoriel

L'aménageur souligne que « le profil des acteurs économiques qui choisissent de s'établir à Sénart évolue ». L'EPA Sénart rappelle que « si les fonctions logistiques demeurent un élément fort du paysage (2,2 millions de m2), illustré encore au printemps dernier par la mise en service de la plate forme de Coca-Cola et l'ouverture de celle de Leroy-Merlin dans quelques mois (250 emplois projetés), la diversification des activités, l'arrivée des PME et la montée en puissance du volet industriel se concrétisent ».

« E-commerce, supply chain, services aux entreprises, BTP et médico-social étaient jusqu'à présent les filières majeures à Sénart. La diversification sectorielle amorcée avec l'arrivée de groupes industriels étoffe les domaines représentés : plasturgie, agro alimentaire, menuiserie… Ces implantations s'accompagnent d'une augmentation du nombre de sièges sociaux, les opérateurs, surtout internationaux, qui choisissent Sénart décident souvent de regrouper siège social, unité de production et de conditionnement, ainsi qu'espace de stockage sur un même lieu », précise Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart.

Sénart accueille ainsi dorénavant les sièges sociaux de Michel Diffusion (packaging), Peltrax (BTP) ainsi que les sièges France du Suédois Assa Abloy et de l'Israélien Plasson. En 2019, ils seront rejoints par le siège Europe du Japonais Iris Ohyama.

Par ailleurs, 19 entreprises viennent d'annoncer avoir choisi Sénart pour leur future implantation et comptent finaliser leur acquisition foncière en 2019. Selon l'EPA Sénart, trois facteurs séduisent les porteurs de projets : l'ampleur du foncier disponible immédiatement (250 hectares), l'attractivité de son coût et sa localisation sur le ring du Grand Paris. Les infrastructures et la présence d'un interlocuteur dédié expliquent aussi, pour l'aménageur, l'évolution du profil des acteurs économiques et l'augmentation du nombre de projets lancés en blanc en bureaux (Racines Carré de Sopic) et en logistique (33 500 m2 de LaSalle Investment).

L'essor du secteur médico-social est principalement dû aux ouvertures au printemps prochain du Pôle Santé et de l'agence régionale de l'Urssaf au sein du Carré Sénart, ainsi que l'arrivée de BioBank.

Les implantations

En 2018

- Ouverture de 6 nouveaux sites,

220 emplois créés.

- 5 sites en chantier,

650 emplois projetés.

- 17 entreprises ont acquis

des terrains pour s'implanter,

pour 900 emplois projetés.

En 2019

- 19 entreprises ont choisi ce territoire

et comptent finaliser l'acquisition

du terrain.

- 560 emplois sont escomptés

à court terme.