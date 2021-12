EPA Marne: des métropoles durables, désirables et agréables à vivre en 2018

« Nos orientations se confirment et se renforcent : il s'agit de construire une ville intense et résiliente, active et attractive. » Par ces mots, le président de l'Établissement public d'aménagement confirme sont souhait de « veiller aux équilibres, à la place de la nature, au rôle essentiel que la ville doit jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement ».

Pour lui, le projet Marne-Europe est l'un des plus « ambitieux » du concours Inventons la Métropole, et « emblématique de la nouvelle polarité à l'est du Grand Paris que devient Marne-la-Vallée ». Autour de la future gare Bry-Villiers-Champigny, un projet urbain de 11 hectares va sortir de terre, porté conjointement par Villiers-sur-Marne et l'EPA.

Marne Europe, quartier de ville, mixte, va mélanger activités économiques et habitat de qualité. Il sera également « le plus vaste quartier bas carbone d'Europe avec 63 000 m³ en structure bois de belle hauteur, a annoncé Yann Dubosc avec fierté. « Toutes les innovations et le savoir-faire en matière de biodiversité, de qualité de vie, de performances énergétiques et environnementales, mais aussi de smart-building, y seront déployés ».

Par ailleurs, en 2018 la dynamique engagée sur Descartes 21 – démonstrateur industriel de la ville de demain – se poursuivra, assure le président, « notamment pour ce qui concerne la transition énergétique, la mobilité décarbonée et le mieux-vivre en ville ».

En conclusion, l'homme a souligné le plein investissement dans le projet du Grand Paris. « Nous aurons besoin de la mobilisation des départements de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne pour la réalisation des importants travaux de voirie nécessaires à l'aménagement et à la desserte des quartiers de gare. »