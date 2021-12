Envoi des chèques énergie : la campagne pour l'année 2020 est lancée

Le chèque énergie permet aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'énergie de leur logement. Ces chèques, d'un montant moyen de 150 euros, seront automatiquement adressés aux ménages éligibles dès le début de ce mois.

Toutefois, au regard de l'état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement mises en œuvre pour faire face à l'épidémie de coronavirus, la distribution des chèques prendra plus de temps que prévu initialement. Le ministère, l'Agence de services et de paiements et la Poste mettent tout en œuvre pour que l'envoi des chèques énergie se fasse dans les meilleures conditions, dès le début du mois d'avril et jusqu'au mois de mai. Les délais d'acheminement, généralement compris entre deux et quatre jours, pourraient être légèrement rallongés, conséquence de la réduction de service de la Poste en cette période de confinement.