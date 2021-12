Environnement - Jusqu'au au 12 avril

Participez à la deuxième édition de la Semaine Étudiante du Développement Durable ! Jusqu'au 12 avril, les acteurs de la Cité Descartes proposent une série d'initiatives pour sensibiliser l'ensemble des usagers du territoire aux enjeux du développement durable. Ateliers zéro déchet, conférences, débats, animations et autres événements festifs et culturels rythmeront les journées. Découvrez le programme complet de l'événement sur le site internet Future et rencontrez des étudiants, des enseignants chercheurs, des personnels et des habitants de la Cité Descartes engagés pour un campus plus durable.

Initiée en 2015 par le Réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD) la Semaine étudiante du développement durable (SEDD) est la déclinaison pour les campus de la Semaine Européenne du Développement Durable et vise à accroître la sensibilisation à l'Agenda 2030, récemment adopté par les Nations Unies, et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD).

Cet événement est ouvert à tous.