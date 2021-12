Entreprises : Services à la personne

Depuis une dizaine d’années, les Services à la personne (SAP) se sont fortement développés sous l’impulsion de dispositifs sociaux et fiscaux incitatifs, mais également des besoins croissants liés à la démographie (natalité élevée et vieillissement de la population). L’objectif de l’Asasap est de favoriser la mise en relation et le développement des services à la personne entre particuliers et professionnels, entre demandeurs et offreurs de services. Madjid Hamici explique : « Avec Asasap, nous voulons répondre à cet enjeu de la professionnalisation du secteur en conjuguant le côté pratique de la dématérialisation de la mise en relation et aussi en luttant contre le travail au noir, lequel n'a jamais autant proliféré qu'en 2013 ». Les particuliers peuvent d'ores et déjà échanger et négocier librement autour d'annonces de services publiées sur la version « beta » de la plateforme pour trouver près de chez soi le meilleur service au meilleur prix. Simple et sécurisé, le site permettra par ailleurs dans quelques mois de profiter de services à la carte pour se dégager des tâches administratives et fiscales. Plus d’informations sur www.asasap.com .