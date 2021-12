Entreprises : Le 3e appel à projet du fonds de dotations du Crédit Agricole Brie Picardie

À la clé de cet appel à projet, une dotation financière qui sera accordée aux structures éligibles au mécénat d'entreprise. L'appel à projet 2 019 de CA Brie Picardie Mécénat et Solidarité s'adresse aux organisations du type associations comme aux établissements publics (écoles, universités, hôpitaux), collectivités locales et fondations implantées dans la Somme, l'Oise et la Seine-et-Marne. Elles ont jusqu'au 31 mars pour télécharger et déposer leurs dossiers de candidature sur la page dédiée :

www.ca-briepicardie.com/bpms​

Au terme de l'appel à projet, un jury sélectionnera trois à quatre lauréats qui se partageront 60 000 euros destinés au soutien ou à la réalisation de leurs projets. Un coup de pouce supplémentaire de 5 000 euros sera par ailleurs accordé au projet qui recevra le coup de coeur des collaborateurs du Crédit Agricole Brie Picardie.

La Digitale Académie a bénéficié de l'appel à projets

Lancé en 2016 et d'abord tourné vers le thème du numérique, l'appel à projet de CA Brie Picardie Mécénat et Solidarité a déjà permis à de nombreux projets de se concrétiser, parmi lesquels la Digitale Académie de Montereau (ou encore le programme Simu Santé du CHU d'Amiens).

Créé en 2011, CA Brie Picardie Mécénat & Solidarité est une structure juridique indépendante et administrée par un Conseil composé de 24 membres qui soutient les projets du territoire dans le domaine du développement durable, de la santé, de la culture et du patrimoine.