Entreprises : la Soirée des Réseaux 2018 approche à grands pas

Pour rappel, la Soirée des Réseaux donnera l'occasion à près de 200 chefs d'entreprises de participer à un afterwork unique. Les plus importants réseaux business du Sud francilien (Dynabuy Île-de-France Sud, la CPME 77, les dirigeantes actives 77, BNI les 3 fleuves, BNI Sénart Partage et Performance, Réseau Initiative Melun Val de Seine et ONTPE) se sont en effet unis le temps d'une soirée, en partenariat avec une série d'acteurs privés et institutionnels impliqués dans le développement économique de la région, pour permettre aux dirigeants locaux de présenter leur société et de faire connaissance avec de nouveaux clients, prescripteurs et partenaires. Et ce, au sein de la majestueuse Galerie des Cerfs du château de Fontainebleau, habituellement fermée au public.

L'événement débutera avec un speed meeting et laissera la possibilité aux participants, entourés d'une dizaine d'autres entrepreneurs, de s'exprimer en moins de deux minutes. Puis, la soirée se poursuivra en toute convivialité avec un cocktail organisé par la société Pro'G Traiteur. La manifestation sera aussi ponctuée par quelques happenings et un concours de pitch.