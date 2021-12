Entreprises : la Région met en place un fonds de 100 millions d'euros

« La Région est fière de voir se réunir autour de son initiative l'ensemble des acteurs du territoire, une première dans l'histoire de notre Région », s'est réjouie Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France. Près de 70 collectivités locales ont en effet apporté leur concours au dispositif, à l'instar de la Métropole du Grand Paris, des départements de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de l'ensemble des intercommunalités franciliennes. Le fonds Résilience vise à offrir des solutions de financement aux structures impactées par la crise sanitaire et qui n'ont pas ou n'ont plus accès au financement bancaire. Il prendra la forme d'une avance remboursable à taux zéro de 3 000 à 100 000 euros à destination des entreprises de 0 à 20 salariés, pour une durée allant jusqu'à 6 ans.

La Région et la Banque des Territoires contribuent à hauteur de 25 millions d'euros chacune, la Métropole du Grand Paris à hauteur de 14 millions d'euros, la Ville de Paris à hauteur de 10 millions d'euros et les autres collectivités franciliennes pour près de 25 millions d'euros.

Ainsi, pour les entreprises des EPCI contributeurs, un euro engagé par leur collectivité équivaudra à quatre euros de financement. Il est à noter que le fonds s'inscrit en complément des dispositifs déjà mis en place par la Région.

« En fédérant nos efforts, nous avons pu mettre en place ce Fonds et ainsi permettre aux entrepreneurs en grande difficulté de souffler un peu et d'anticiper la reprise plus sereinement. Cette collaboration inédite des collectivités publiques est le témoin qu'une réponse collective et solidaire est la seule solution pour faire face à la crise et aux conséquences sociales et économiques qui en découleront », s'est réjouie la présidente de Région.

La coordination du Fonds sera effectuée par InitiActive Île-de-France et l'instruction réalisée par les partenaires de la Région, uniquement des professionnels de proximité : Initiative, France Active, ADIE, Réseau Entreprendre. Pour y accéder : https://www.iledefrance.fr/fondsresilience