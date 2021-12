« L’Île-de-France a besoin d’acteurs de changement, d’entrepreneurs sociaux qui imaginent des solutions pour la santé, les transports, la petite enfance, le logement ou encore l’alimentation. L’Atelier est là pour les aider à concrétiser leurs idées et à créer des entreprises sociales à la pointe de l’innovation », déclare Jean-Marc Brûlé, président de l’Atelier. C’est pour cette raison que nous lançons le programme ‘Entrepreneurs du changement’ qui doit être un accélérateur de projets sociaux sophistiqués et à fort impact».

Conçu en quatre étapes, le programme « Entrepreneurs du changement » doit permettre aux porteurs de projet de créer leur activité plus rapidement

1. Ateliers de créativité, fiches ressources et intelligence collective - La première étape du parcours est celle grâce à laquelle les entrepreneurs préciseront leur projet. Lors d’ateliers de créativité et d’intelligence collective, les porteurs de projet feront évoluer leurs idées. Ils découvriront également les structures d’accompagnement franciliennes qui les accompagneront dans leur parcours de créateur.

2. Diagnostic conseil et ateliers méthodologiques - La deuxième étape tourne autour de la présentation par le porteur de projet de son idée aux experts de l’Atelier. Entretien diagnostic et ateliers méthodologiques lui sont proposés.

3. Speed-dating et pitch - Grâce à la troisième étape du programme, le porteur de projet développera son réseau. Le temps d’un speed-dating, il rencontrera ses futurs partenaires techniques et financiers et s’entraînera à l’exercice du pitch : présenter en moins de trois minutes son projet à une assemblée d’experts.

4. Concours et promotion- « Entrepreneurs du changement» se conclut avec la nomination de cinq lauréats.

Les porteurs de projet les plus innovants du programme seront élus lauréats « CréaRîF Entreprendre autrement » et bénéficieront de dotations financières, d’appui d’experts ou encore d’actions de promotion. « Le programme ‘Entrepreneurs du changement’ devrait toucher 200 porteurs de projet en économie sociale et solidaire par an. 200 entrepreneurs sociaux qui construisent aujourd’hui l’économie de demain... », conclut Jean-Marc Brûlé.