Entrepreneur #LEADER : la Région booste l'entrepreneuriat

À quelques semaines du Salon des entrepreneurs (7 et 8 février), ce dispositif lance une dynamique positive arrivée à point nommé.

Suite à une longue concertation avec les acteurs de l'accompagnement d'entreprises, la Région a retenu trois consortiums qui déclineront cette politique régionale.

Le réseau régional d'appui aux entrepreneurs BGE assurera le suivi sur la phase initiale qui précède la création d'entreprise ; InitiActive Île-de-France se chargera de la phase de financement et la Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France sera sur la phase d'accompagnement, et ce jusqu'à trois ans après la création.

Pour Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du développement économique, de l'agriculture et de la ruralité à la Région Île-de-France, le but de cette nouvelle mesure est avant tout « d'accompagner les créateurs plus efficacement dans la durée » et de toucher tous les territoires « en comblant les trous dans la raquette, notamment en grande couronne ».