Législative 2022 : Ensemble aura cinq députés à l’Assemblée nationale

Un de moins qu'en 2017. Ils seront, en effet, cinq députés d’Ensemble !, le mouvement de la majorité (relative) présidentielle, à siéger sur les bancs de l’Assemblée nationale durant les cinq prochaines années. Malgré une nouvelle abstention départementale record (57, 21 % contre 53, 77 % au plan national), Aude Luquet (1re circonscription), Frédéric Valletoux (2e), Franck Riester (5e), Hadrien Ghomi (8e, vainqueur de quatre voix !) et Michèle Peyron (9e) l’ont emporté.

Législatives en Seine-et-Marne : seulement trois élus pour les Nupes

En revanche, déception pour la Nouvelle union populaire écologique et sociales (Nupes). La coalition de gauche n’a eu que trois élus alors qu’elle comptait neuf finalistes. :

Ersilia Soudais, 7 e circonscription ;

Maxime Laisney, 10 e circonscription ;

Olivier Faure, 11e circonscription.

Le parti Les Républicains est parvenu à sauver deux sièges grâce à Jean-Louis Thiériot (3e circonscription) et Isabelle Périgault (4e), l’héritière de Christian Jacob. Quant au RN, il s’est adjugé la 6e circonscription (fief des LR) par l’entremise de Béatrice Roullaud. Fortunes diverses chez les députés sortants : si Aude Luquet, Jean-Louis Thiériot, Franck Riester, Michèle Peyron et Olivier Faure ont été reconduits, Stéphanie Do (10e) a dû s’avouer vaincue.

Enfin, à noter que Franck Riester, actuel ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité, va céder son siège à sa suppléante Patricia Lemoine comme ce fut déjà le cas en 2017.