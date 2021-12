Enjeux de la justice prédictive

Représentant 24 milliards d'euros, en 2015, et plus de 243 000 emplois, le marché du droit en France aiguise les appétits. A fortiori, lorsqu'émerge une gamme de nouveaux services avec le développement du numérique, du Big data et de l'Intelligence artificielle. Outil de données statistiques au service du contentieux, la justice prédictive donne une cartographie du contentieux en visant à évaluer les risques et définir une stratégie judiciaire. La plateforme française Predictice définit la justice prédictive comme… (lire la suite).