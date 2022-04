Enfantvision, un centre médical inédit à Lieusaint

Le centre EnfantVision de Lieusaint regroupe quatre orthoptistes (Magali Dall’Angelo, Mélanie Jonard, Jessica Pouget et Brigitte Soulie-Cador) et une ophtalmologue pédiatrique (Roberta Marchetti). La mission de ces praticiennes est de soigner et d’améliorer les problèmes de vue des enfants en particulier. « Nous prenons en charge des patients dès la naissance quand ceux-ci présentent, par exemple, de forts troubles de la vision pouvant nuire à tout leur développement s’ils ne sont pas traités dès le plus jeune âge », explique Magali Dall’Angelo. Il faut savoir que peu de praticiens acceptent de suivre les plus jeunes, la rééducation étant souvent plus complexe sur ces patients jugés moins faciles à traiter que les adultes en raison de leur difficulté de contrôle d’eux-mêmes ou d’attention aux consignes.

« Nous traitons également certaines pathologies de l’adulte, en particulier les forts strabismes », précise le docteur Marchetti, qui pratique aussi des chirurgies sur les paupières à la clinique Saint-Jean de Melun. Les adultes peuvent également consulter les orthoptistes pour des renouvellements de lunettes. Mais face au désert médical auquel sont confrontés certains territoires voisins, le cabinet accueille aussi des patients venus du Loiret de l’Yonne et même de la Champagne.

Le centre EnfantVision a été conçu pour assurer une prise en charge complète des troubles visuels de tous les enfants, du dépistage au suivi du traitement. Il est doté d’un espace de consultation avec du matériel performant et adapté. Son plateau technique permet aussi de réaliser la grande majorité des examens complémentaires sur le plan oculomoteur ou oculaire (imagerie rétinienne, champs visuels automatiques ou manuels et coordimétrie). Si le cabinet remplit ses créneaux de consultation depuis son ouverture, le recrutement d’un ophtalmologue permettrait de compléter son offre. À long terme, l’objectif est de créer un pôle médical général dédié aux enfants et non plus simplement à leur vision. Pédiatres, pédopsychiatres ou psychomotriciens y seront les bienvenus.

EnfantVision : 3 place de l’église, Lieusaint.

Renseignements :

accueil@lieusaintvision.fr

www.enfantvision.fr.