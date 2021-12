Enedis recrute près de 2 000 collaborateurs

Ce recrutement représente 680 postes en CDI et 1 300 contrats en alternance, soit 47 postes et 60 contrats en alternance pour la Direction régionale Île-de-France Est dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne.

