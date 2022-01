Enckell et Tesla fondent le cabinet d’avocats Altes

Pour les cabinets d’avocats Enckell et Tesla, l’union fait la force. Ils viennent, en effet, de créer Altes. Cette fusion s’est naturellement imposée et vise à faciliter la vie des affaires de leurs clients en leur proposant, notamment, des services encore mieux intégrés. Complémentaires et désormais réunis, Carl Enckell, Sophie de Senilhes, Olivier Roux et Philippe Savatic renforcent ainsi leur efficacité.

Altes va continuer à se consacrer au droit des affaires, de l’environnement, mais aussi aux évolutions imposées aux entreprises dans leurs activités en matière de préservation du patrimoine terrestre. Ce nouveau cabinet va également poursuivre l’accompagnement d’opérateurs privés, de collectivités locales, de grands groupes et de PME issues de différents secteurs (industrie, énergie, logistique, distribution, BTP, communication, événementiel, biotechnologies et tertiaire). Sa force résidera dans sa capacité à apporter des solutions concrètes, sécurisées et personnalisées, en s’appuyant sur sa connaissance des métiers et sur son expertise pluridisciplinaire. Ses quatre membres sont, en effet, des professionnels expérimentés, formés dans des cabinets français et anglo-saxons réputés et intervenant en conseil, en négociation et en contentieux.

À la fois avocats et entrepreneurs, ils ont été sensibilisés aux enjeux économiques et sociétaux durant toute leur carrière. Ils s’inscrivent dans une relation de partenariat à long terme avec leur clientèle. Cette collaboration est fondée sur la confiance, la proximité et l’échange. Elle se caractérise par une implication permanente et une continuité de services. Par ailleurs, ce quatuor de juristes participe activement, depuis de nombreuses années, à la rédaction d’ouvrages juridiques reconnus, dispense des formations spécialisées et publie régulièrement des articles dans des revues professionnelles.

Le cabinet Altes va être structuré en pôles de compétences (ingénierie des sociétés, environnement industriel, construction et transports notamment) permettant de couvrir efficacement tous les champs d’intervention requis. Si son siège se situe à Paris, il possède également une antenne à Serris.