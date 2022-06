“En Trait d’Union” : le mécénat d’entreprise au service des jeunes

Le mécénat d’entreprise, une solution pour les jeunes. C’est l’ambition du programme “En Trait d’Union” que l’intercommunalité de Melun Val de Seine entend mettre en place avec le soutien de la fondation Break Poverty, une organisation humanitaire créée en 2017 et qui lutte contre la pauvreté. Cette initiative sera présentée aux entreprises le 23 juin, au musée de la Gendarmerie nationale, à Melun.

“En Trait d’Union” vise à mobiliser les entreprises au côté des collectivités et des associations contre la pauvreté des jeunes, en agissant sur trois leviers : soutien à la petite enfance, lutte contre le décrochage scolaire et accès au premier emploi. Concrètement, des associations de l’insertion et de l’emploi sont mises en relation avec des entreprises prêtes à financer directement leurs actions.

Le déploiement se déroule en quatre étapes : le diagnostic territorial des besoins, l’identification des projets, la mobilisation des entreprises et le suivi de l’avancement des projets. Après le diagnostic, plusieurs projets concernant la lutte contre le décrochage scolaire et l’accès au premier emploi ont été sélectionnés. Le but est de toucher 2 000 jeunes du territoire.

Pour que l’opération réussisse, il faut mobiliser les entreprises. Ce sera l’objectif de la soirée du 23 juin. Les associations sélectionnées présenteront leur projet aux entreprises présentes, sous la forme d’un pitch de quelques minutes. Plusieurs grands groupes, mais aussi des PME et des TPE, ont manifesté leur intérêt et sont prêts à s’engager financièrement. Les entreprises intéressées choisiront l’action qu’elles souhaitent soutenir et seront libres de fixer le montant et la durée (un, deux ou trois ans) de leur engagement. Quant à leur participation financière, elle pourra donner droit à des déductions fiscales. Outre Break Poverty, cette opération bénéficie aussi du soutien de la Préfecture de Seine-et-Marne, du Medef 77 et de la CCI 77, tous membres du comité de pilotage spécialement créé.

Enfin, “En Trait d’Union” s’inscrit dans le cadre de la Cité de l’emploi Melun Val de Seine qui vise à faire travailler ensemble les acteurs de l’insertion et de l’emploi (pôle Emploi, Mission locale, associations, chambres consulaires, entreprises d’insertion…) et favoriser leur rapprochement avec les entreprises.