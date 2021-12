En attendant la fibre, le Département déploie le THD radio

« Le très haut débit radio est une alternative de connexion particulièrement performante proposée en attendant le déploiement de la fibre », indique la collectivité. Aussi, 142 communes de Seine-et-Marne, sans accès à la fibre d'ici à 2019 et sans bon débit ADSL, vont bénéficier, dès cette année, de cette technologie dont le principe de fonctionnement est similaire à celui de la 4G. Près de 20 000 abonnés potentiels sont concernés par cette offre. Quatre vingt deux autres communes seine-et-marnaises bénéficieront de cette couverture de manière partielle.

Selon le Département, la Seine-et-Marne avait été le premier département français à avoir déposé début 2018 une demande de fréquence. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) vient de délivrer sa toute première autorisation de bande de fréquence permettant l'émission en très haut débit radio à la Seine-et-Marne.

Le THD radio utilise les mêmes technologies que les réseaux mobiles 4G, avec une bande de fréquences dédiées. Ce réseau n'est pas non plus soumis à une limitation du volume de données échangées et dispose d'un engagement de qualité de service.