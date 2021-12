En 2021, le Département sera encore sur tous les fronts

« En 2021, la solidarité va devoir jouer à plein. » D'une phrase, Patrick Septiers, le président du Département, a résumé l'état d'esprit qui animera l'exécutif départemental tout au long des prochains mois. Se montrer solidaire des différents acteurs locaux et les aider à relever la tête, telle sera l'ambition de la collectivité territoriale. Économie, santé, éducation, logement, transport, environnement et culture : le Conseil départemental tentera de répondre à toutes les attentes.

En matière économique, c'est un plan global de sortie de crise d'un montant de 45 millions d'euros que le Département de Seine-et-Marne a décidé de mettre en place. L'objectif de ce programme est double : relancer l'activité et soutenir les plus fragiles. 870 000 euros ont été notamment débloqués en faveur des commerces et des artisans, alors que 2,5 millions d'euros vont bénéficier aux offices de tourisme. À ce plan, il faut ajouter une participation à hauteur de 2,5 millions d'euros au fonds de résilience de la Région Île-de-France (qui s'élève à 100 millions d'euros sous forme d'avance remboursable à taux zéro), dont 2 millions d'euros pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Dans le cadre de ce fonds régional, 120 dossiers ont reçu un avis favorable.

Deux fonds départementaux ont été également créés. Le premier est destiné aux artisans, avec 81 dossiers retenus ,et le second soutiendra les commerces de centre-ville, avec l'objectif de préserver l'emploi et le tissu économique local. Enfin, le Département lance un fonds de soutien à destination des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale), des communes ou des associations de commerçants avec une aide allant de 3 000 à 15 000 euros pour soutenir le secteur du commerce de détail en centre-ville et en centre-bourg.

Lors de ses vœux, Patrick Septiers a tenu à rappeler le rôle joué par le Département durant cette période. « On nous appelle quand ça va mal, puis on reprend la route habituelle, a expliqué le président de l'exécutif départemental. On a démontré notre capacité à faire face à quelque chose d'exceptionnel. » Ce sera encore le cas en 2021.