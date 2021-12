Premier Forum de l'emploi et de l'apprentissage de Villeparisis, le 19 mars

Plus de 40 entreprises et agences d'intérim seront présentes, proposant de nombreux postes et niveaux de qualification, dans les secteurs suivants :

Logistique (Adecco, Randstad, Adequat) ;

Transports (RATP, CIF Keolis) ;

Services à la personne (Perspective emploi, Encorep) ;

Commerce (La Poste, Aldi) ;

Industrie (Groupements employeurs 77, Alliance emploi, Clef job) ;

Maintenance (Dietrich Carebus group).

Par ailleurs, 20 Centres de formation d'apprentis (CFA) seront également là pour vous informer sur leurs spécialités : agriculture espaces verts, BTP, transport logistique, aéroportuaire, hôtellerie, restauration, métiers d'arts et design, métiers de la propreté, métiers de la poissonnerie, communication, immobilier, gestion, assurance, couverture, plomberie, métiers de l'automobile, tourisme, social, audiovisuel, numérique, métiers du spectacle, transport ferroviaire, commerce, management, électrotechnique, domotique, métiers de l'industrie, multi-métiers...

Des stands seront à disposition pour rencontrer des conseillers emploi de différentes structures (selon votre âge, votre situation et votre besoin). Plus de 10 acteurs de l'emploi et de l'entrepreneuriat seront présents, dont Cap emploi 77. Ces conseillers vous orienteront au sein du forum et vous présenteront les différents dispositifs d'accompagnement à l'emploi.

Mardi 19 mars, de 10h à 16h30

Centre culturel Jacques Prévert

Place Pietrasanta – Villeparisis

RER B - arrêt Gare de Villeparisis/Mitry-le-Neuf

Bus 3 - arrêt Balzac

www.roissypaysdefrance.fr