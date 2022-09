Emploi Roissy Pays de France : participez à la Semaine de l’emploi et de l’entreprise

Au regard du dynamisme économique du territoire et des enjeux de cohésion sociale, l’agglomération Roissy Pays de France se mobilise pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi de ses habitants. Pour cela, elle organise pour la première fois la Semaine de l’emploi et de l’entreprise à Villeparisis.

Au programme de cette manifestation : ateliers sur l’estime de soi, “CV minute”, “découverte des métiers en réalité virtuelle”, visites d’entreprises et job dating. Les habitants pourront bénéficier de conseils, de contacts et de coachings pour réussir à décrocher un emploi. Cette manifestation se déroulera dans divers lieux : Maison Pour Tous, Pôle emploi, Mission locale de la Plaine de France, Point information jeunesse et gymnase Aubertin.

Retrouvez le programme complet sur www.roissypaysdefrance.fr